Немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу

В Германии парламентская группа фракции Партии свободных демократов единогласно приняла документ под названием "Мир в Украине требует нового импульса".\r\nОб этом сообщил Bild.\r\nТак, в принятом ими документе описывается совершенно новая стратегия по Донбассу, которая, в числе прочего, содержит предложение по направлению в Украину дополнительного контингента гражданской полиции ООН.\r\nТакже партия предложит парламенту Германии разработку дополнительного плана действий, который касается минских соглашений, с обязательными сроками и прописанными последствиями того, что произойдет в случае их несоблюдения.\r\nКроме этого депутаты предложили распустить так называемые правительства, которые создали террористы на Донбассе, а управление регионом передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.\r\nДокумент состоит из 12 пунктов. Через две недели его внесут в Бундестаг на рассмотрение.\r\nКак сообщали Українські Новини, почти половина опрошенных на КПВВ на Донбассе за любые компромиссы для достижения мира.\r\nПри этом "ДНР" хочет упростить механизм пересечения границы с Россией.\r\nУкраина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.\r\nРанее Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".