Немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу

В Германии парламентская группа фракции Партии свободных демократов единогласно приняла документ под названием "Мир в Украине требует нового импульса".

Об этом сообщил Bild.

Так, в принятом ими документе описывается совершенно новая стратегия по Донбассу, которая, в числе прочего, содержит предложение по направлению в Украину дополнительного контингента гражданской полиции ООН.

Также партия предложит парламенту Германии разработку дополнительного плана действий, который касается минских соглашений, с обязательными сроками и прописанными последствиями того, что произойдет в случае их несоблюдения.

Кроме этого депутаты предложили распустить так называемые правительства, которые создали террористы на Донбассе, а управление регионом передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.

Документ состоит из 12 пунктов. Через две недели его внесут в Бундестаг на рассмотрение.

Как сообщали Українські Новини, почти половина опрошенных на КПВВ на Донбассе за любые компромиссы для достижения мира.

При этом "ДНР" хочет упростить механизм пересечения границы с Россией.

Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Ранее Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".