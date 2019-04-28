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28 апреля 2019, воскресенье, 15:29 1668
Европа 2019-04-28T15:32:43+03:00
Українські Новини
Немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу

Немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу

Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA
Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA

В Германии парламентская группа фракции Партии свободных демократов единогласно приняла документ под названием "Мир в Украине требует нового импульса".

Об этом сообщил Bild.

Так, в принятом ими документе описывается совершенно новая стратегия по Донбассу, которая, в числе прочего, содержит предложение по направлению в Украину дополнительного контингента гражданской полиции ООН.

Также партия предложит парламенту Германии разработку дополнительного плана действий, который касается минских соглашений, с обязательными сроками и прописанными последствиями того, что произойдет в случае их несоблюдения.

Кроме этого депутаты предложили распустить так называемые правительства, которые создали террористы на Донбассе, а управление регионом передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.

Документ состоит из 12 пунктов. Через две недели его внесут в Бундестаг на рассмотрение.

Как сообщали Українські Новини, почти половина опрошенных на КПВВ на Донбассе за любые компромиссы для достижения мира.

При этом "ДНР" хочет упростить механизм пересечения границы с Россией.

Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Ранее Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".

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