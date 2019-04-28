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28 апреля 2019, воскресенье, 08:15 2350
Президент 2019-04-28T08:39:01+03:00
Українські Новини
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко

Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко

Петр Порошенко.Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко.Фото: president.gov.ua

Команда кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Зе!команда написала к себя на странице в Facebook.

"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ," - сказано в сообщении команды, комментирующем инфомацию о том, что журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за границу в течение года после проведения парламентских и президентских выборов нынешнему президенту Петру Порошенко, главе Администрации Президента Игорю Райнину и первому замглавы парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко.

Как сообщали Українськi Новини, команда Зеленского хочет обновить состав членов НКРЭКУ и АМКУ.

В КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского.

Тем временем, у Зеленского выступают за открытие рынка земли.

 

 

Больше новостей о: электронная петиция Александр Дубинский Петр Порошенко Команда Зеленского

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