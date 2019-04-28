Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко

Команда кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего Президента Украины Петра Порошенко.\r\nОб этом Зе!команда написала к себя на странице в Facebook.\r\n"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ," - сказано в сообщении команды, комментирующем инфомацию о том, что журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за границу в течение года после проведения парламентских и президентских выборов нынешнему президенту Петру Порошенко, главе Администрации Президента Игорю Райнину и первому замглавы парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, команда Зеленского хочет обновить состав членов НКРЭКУ и АМКУ.\r\nВ КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского.\r\nТем временем, у Зеленского выступают за открытие рынка земли.\r\n\r\n \r\n