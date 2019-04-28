Команда Зеленського підтримала петицію про заборону виїзду за кордон Порошенку

Команда кандидата в Президенти України Володимира Зеленського підтримала петицію про заборону виїзду за кордон чинного Президента України Петра Порошенка.

Про це Зе!команда написала до себе на сторінці в Facebook.

"На кожне злочинне діло завжди знайдеться гідна відповідь", - сказано в повідомленні команди, що коментує інформацію про те, що журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з проханням заборонити виїжджати за кордон протягом року після проведення парламентських і президентських виборів нинішньому президенту Петру Порошенку, главі Адміністрації Президента Ігорю Райнину і першому заступнику голови парламентської фракції Блоку Петра Порошенка Ігорю Кононенку.