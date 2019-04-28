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28 квітня 2019, неділя, 08:15 69
Президент 2019-04-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
Команда Зеленського підтримала петицію про заборону виїзду за кордон Порошенку

Команда Зеленського підтримала петицію про заборону виїзду за кордон Порошенку

Петро Порошенко.Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко.Фото: president.gov.ua

Команда кандидата в Президенти України Володимира Зеленського підтримала петицію про заборону виїзду за кордон чинного Президента України Петра Порошенка.

Про це Зе!команда написала до себе на сторінці в Facebook.

"На кожне злочинне діло завжди знайдеться гідна відповідь", - сказано в повідомленні команди, що коментує інформацію про те, що журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з проханням заборонити виїжджати за кордон протягом року після проведення парламентських і президентських виборів нинішньому президенту Петру Порошенку, главі Адміністрації Президента Ігорю Райнину і першому заступнику голови парламентської фракції Блоку Петра Порошенка Ігорю Кононенку.

Як повідомляли Українські Новини, команда Зеленського хоче оновити склад членів НКРЕКП і АМКУ.

У КС розповіли, можливий зрив інавгурації Зеленського.

Тим часом, у Зеленського виступають за відкриття ринку землі.

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