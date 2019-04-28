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28 апреля 2019, воскресенье, 06:00 45 Карта
Жизнь 2019-04-28T06:34:26+03:00
Українські Новини
В пасхальное воскресенье шквальный ветер, грозы и дожди охватят Украину

В пасхальное воскресенье шквальный ветер, грозы и дожди охватят Украину

Гроза в Киеве. Фото: irina_borodan/Instagram
Гроза в Киеве. Фото: irina_borodan/Instagram

Сегодня, на праздник Пасхи, в Украине пройдут дожди и грозы в западных, северных и восточных областях. На западе - местами сильные ливни. На юге и в центре - сухо и ясно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

В Винницкой и Одесской областях погода будет облачной. В регионах, где ожидается гроза, будет сильный ветер, а в западных - даже шквальный.

Температура воздуха будет летней, в воскресенье максимально +20...+26 градусов.

На западе Украины начнется похолодание, днем ​​температура воздуха снизится до +12...+18 градусов, в Карпатах до +9...+14 градусов.

В Киеве на Пасху ожидается кратковременный дождь, гроза, но с прояснениями. Днем ​​+20...+22 градуса.

"Неустойчивая атмосфера, соответственно, делать нестабильным атмосферное давление, а за ним и артериальное у некоторых может разгуляться", - предупредила синоптик.

По словам Диденко, с понедельника в Киеве ожидается резкое похолодание.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини о графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева.

Тем временем погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца.

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