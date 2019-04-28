В пасхальное воскресенье шквальный ветер, грозы и дожди охватят Украину

Сегодня, на праздник Пасхи, в Украине пройдут дожди и грозы в западных, северных и восточных областях. На западе - местами сильные ливни. На юге и в центре - сухо и ясно.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nВ Винницкой и Одесской областях погода будет облачной. В регионах, где ожидается гроза, будет сильный ветер, а в западных - даже шквальный.\r\nТемпература воздуха будет летней, в воскресенье максимально +20...+26 градусов.\r\nНа западе Украины начнется похолодание, днем температура воздуха снизится до +12...+18 градусов, в Карпатах до +9...+14 градусов.\r\nВ Киеве на Пасху ожидается кратковременный дождь, гроза, но с прояснениями. Днем +20...+22 градуса.\r\n"Неустойчивая атмосфера, соответственно, делать нестабильным атмосферное давление, а за ним и артериальное у некоторых может разгуляться", - предупредила синоптик.\r\nПо словам Диденко, с понедельника в Киеве ожидается резкое похолодание.\r\n\r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nРаньше Українські Новини о графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева.\r\nТем временем погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца.