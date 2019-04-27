підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Норми мовного закону, що стосуються друкованих ЗМІ, вимагають широких дискусій у видавничих колах, - Томіленко
27 квітня 2019, субота, 13:30 127
ЗМІ 2019-04-28T12:30:07+03:00
Українські Новини
Норми мовного закону, що стосуються друкованих ЗМІ, вимагають широких дискусій у видавничих колах, - Томіленко

Норми мовного закону, що стосуються друкованих ЗМІ, вимагають широких дискусій у видавничих колах, - Томіленко

25 квітня Верховна Рада прийняла закон про державну мову, який, крім іншого, регулює ринок друкованої преси. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко підкреслює, що, безумовно, журналістське середовище виступає за заходи, спрямовані на підтримку української мови. Разом з тим, на його думку, норми нового закону, що стосуються друкованих ЗМІ, вимагають подальших широких дискусій у видавничих колах, повідомляє "Уніан".

Згідно з законом, всі друковані ЗМІ в Україні видаються державною мовою. У кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ україномовних газет і журналів має бути не менше 50%. Також можна видавати газету або журнал в двох або більше мовних версіях, одна з яких повинна бути державною мовою.

Томіленко підкреслює: якщо держава обмежиться тільки вимогами до видавців і не буде стимулювати попит громадян на україномовну пресу, то отримаємо лише загальне скорочення тиражів і банкрутство редакцій.

"Адже читач голосує власною гривнею, а видавничий процес - це самостійний ринковий бізнес. Недостатній попит на видання, неготовність ринку сплатити витрати за виготовлення тиражів двох мовах, призведе до вимирання преси як такої, а не до тих результатів, на які сподіваються автори закону", – пояснює він.

Томиленко також звернув увагу, що пропозиції профільного комітету з питань свободи слова абсолютно не враховані. А видавці через цей комітет пропонували ввести модель поетапного квотування обсягів російськомовного контенту в пресі.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.

Також з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

Тим часом всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих.

Більше новин про: НСЖУ Сергій Томіленко Українська мова Закон про українську мову Закон про мову

Архів
Новини
Світло переможе темряву: Зеленський привітав українців з Великоднем 12:40
Вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться 12:13
Прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем 11:34
ДТП у Києві. Фото: Інформатор.
У Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований 11:15
Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.
Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал 10:45
більше новин
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою, - росЗМІ 12:13
Купівля ДТЕК акцій двох обленерго не послабить конкуренцію, - Рябцев 18:16
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
ГПУ відкрила справу на Філатова за втручання в процес відбору суддів Антикорупційного та Верховного судів 17:36 Документ
Українські полярники розповіли, як святкуватимуть Великдень 21:54
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok