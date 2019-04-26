Украинские дипломаты работают над новым пакетом санкций против России, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над новым пакетом санкций против России.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.\r\n"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных санкций против России: секторальных и экономических", - сказано в нем.\r\nО деталях пресс-служба не сообщает.\r\nТакже Климкин уверен, что Россия намерена использовать украинских военнопленных как рычаг давления для заключения выгодных ей договоренностей.\r\nМинистр подчеркнул, что использовать украинских граждан не удастся и Украина задействует все юридические инструменты, чтобы им помочь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.\r\nПорошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".