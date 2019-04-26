Украинские дипломаты работают над новым пакетом санкций против России, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над новым пакетом санкций против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных санкций против России: секторальных и экономических", - сказано в нем.

О деталях пресс-служба не сообщает.

Также Климкин уверен, что Россия намерена использовать украинских военнопленных как рычаг давления для заключения выгодных ей договоренностей.

Министр подчеркнул, что использовать украинских граждан не удастся и Украина задействует все юридические инструменты, чтобы им помочь.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".