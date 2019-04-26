Завершилася зустріч операторів нафтопроводу "Дружба": коли відновлять транзит нафти

Нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" заявила про завершення зустрічі операторів магістрального нафтопроводу "Дружба", транзит нафти можуть відновити в травні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Укртранснафти" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сторони обговорили пропозиції щодо можливих шляхів врегулювання ситуації, що виникла через тимчасової зупинки нафтопроводу "Дружба", і визначили технічне рішення. Зі свого боку представники Російської Федерації зобов'язалися відновити транзит якісної нафти нафтопроводом з 3 травня 2019 року", - йдеться в ньому.

Також наголошується, що в зустрічі брали участь глава концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, перший віце-президент "Транснафти" Максим Гришанін, заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, заступник гендиректора товарно-транспортних операцій "Транснефть-Дружба" Володимир Росляков, генеральний директор "Укртранснафти" Микола Гавриленко і президент компанії PERN S.А. Ігор Василевський.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.

У квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.