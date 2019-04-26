Верховний Суд назвав прийняття закону про мову "відновленням історичної справедливості"

Верховний Суд України підтримав прийняття Верховною Радою законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це йдеться в повідомленні суду на сторінці в соцмережі Facebook.

"Українська мова - душа і голос нашого народу! Свого часу наш народ заплатив дуже високу ціну за можливість спілкуватися українською. Пам'ятайте, що за останні 400 років українці пережили понад 100 різних заборон рідної мови. Тому прийняття закону про мову є відновленням історичної справедливості", - сказано в повідомленні.

Суд також висловив підтримку тому, що українська мова тепер буде "надійно оберігатися державою".

"Друзі, радіймо, бо наше право говорити українською відтепер захищено Законом!", - підсумували у Верховному Суді.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис. Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Крім того, з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.