В Тамбове женщина зарезала любовника за то, что он мешал смотреть дебаты Зеленского и Порошенко

Жительница Тамбова (Россия) убила мужа одним ударом ножа за то, что он мешал ей смотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом рассказали соседи пары по коммунальной квартире, сообщает Tambov Life.

42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. После этого супруга схватила нож и ударила мужа в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель Следственного комитета РФ по Тамбовской области Максим Фролов.

А тем временем, дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Также Зеленский назвал боевиков повстанцами, чем вызвал возмущение у пользователей соцсетей и Порошенко.