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  • У Тамбові жінка зарізала коханця через те, що він заважав дивитися дебати Зеленського і Порошенка
25 квітня 2019, четвер, 19:11 79
Життя 2019-04-27T04:00:24+03:00
Українські Новини
У Тамбові жінка зарізала коханця через те, що він заважав дивитися дебати Зеленського і Порошенка

У Тамбові жінка зарізала коханця через те, що він заважав дивитися дебати Зеленського і Порошенка

Мешканка Тамбова (Росія) вбила чоловіка одним ударом ножа за те, що він заважав їй дивитися дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Про це розповіли сусіди пари по комунальній квартирі, повідомляє Tambov Life.

42-річна жінка та її 35-річний чоловік увечері були вдома. Вони сиділи в кімнаті і дивилися телевізор. Жінка захоплювалася передачею, а чоловік, між тим, вставляв свої коментарі і заважав їй. Вона сказала, щоб він замовк. Чоловік образився і вони почали лаятися. У пориві злості жінка обізвала мужа, у відповідь він вдарив її по обличчю. Після цього дружина схопила ніж і вдарила чоловіка у груди. Від отриманого поранення потерпілий одразу помер.

"Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 105 КК РФ "Вбивство". Найближчим часом суд розгляне клопотання слідчого про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - повідомив представник Слідчого комітету РФ по Тамбовської області Максим Фролов.

А тим часом, дебати Зеленського і Порошенка закінчилися виконанням гімну України.

Крім того, Зеленський назвав себе результатом помилок Порошенка.

Зеленський назвав бойовиків повстанцями, чим викликав обурення у користувачів соцмереж і Порошенка.

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