Зеленский поменял имя в Facebook, потому что так захотели его подписчики

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сменил имя в соцсети Facebook и теперь подписан по-украински – Володимир Зеленський. Об этом сообщает Громадське.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", - заявила пресс-секретарь Зеленского Ирина Победеносцева.

Она отметила, что это - все же частная страница Зеленского. Вскоре будет создана новая страница, которая будет называться "Володимир Зеленський Президент України".

В пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.

Ранее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.

Также Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.

Тем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.