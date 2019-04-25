Зеленский поменял имя в Facebook, потому что так захотели его подписчики

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сменил имя в соцсети Facebook и теперь подписан по-украински – Володимир Зеленський. Об этом сообщает Громадське.\r\n"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", - заявила пресс-секретарь Зеленского Ирина Победеносцева.\r\nОна отметила, что это - все же частная страница Зеленского. Вскоре будет создана новая страница, которая будет называться "Володимир Зеленський Президент України".\r\nВ пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.\r\nРанее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.\r\nТакже Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.\r\nТем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.