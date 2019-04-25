Зеленський змінив ім'я в Facebook, бо так захотіли його передплатники

Новообраний президент Володимир Зеленський змінив ім'я у соцмережі Facebook і тепер підписаний по-українськи – Володимир Зеленський. Про це повідомляє Громадське.

"Ми отримали пропозиції від наших абонентів про зміну імені та відгукнулися на них. До того ж це було доречно, враховуючи його новий статус як президента", - заявила прес-секретар Зеленського Ірина Побєденосцева.

Вона зазначила, що це - все ж приватна сторінка Зеленського. Незабаром буде створена нова сторінка, яка буде називатися "Володимир Зеленський Президент України".

У прес-службі не пов'язують зміну імені в соцмережі з нинішнім прийняттям закону про мову.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

Раніше Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав на українську.

Також Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.

Тим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.