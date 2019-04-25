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25 апреля 2019, четверг, 17:43 66
Внешняя политика 2019-04-25T17:43:29+03:00
Українські Новини
Это полный провал: Путин впервые высказался о победе Зеленского

Это полный провал: Путин впервые высказался о победе Зеленского

Владимир Путин. Фото: mk.ru
Владимир Путин. Фото: mk.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты выборов в Украине показали провал политики действующего Президента Петра Порошенко. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишут "Ведомости".

Так, по словам Путина, победа Владимира Зеленского на выборах Президента является свидетельством "полного провала политики Порошенко".

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - отметил Путин.

Кроме того, Путин отметил, что Москва готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объеме.

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать этого в одностороннем порядке", - заявил Путин.

Как сообщали Українські Новини, Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу.

Тем временем, Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.

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