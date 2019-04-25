Это полный провал: Путин впервые высказался о победе Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты выборов в Украине показали провал политики действующего Президента Петра Порошенко. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишут "Ведомости".\r\nТак, по словам Путина, победа Владимира Зеленского на выборах Президента является свидетельством "полного провала политики Порошенко".\r\n"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - отметил Путин.\r\nКроме того, Путин отметил, что Москва готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объеме.\r\n"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать этого в одностороннем порядке", - заявил Путин.\r\nКак сообщали Українські Новини, Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу.\r\nТем временем, Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.