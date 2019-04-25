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25 апреля 2019, четверг, 05:55 40
Финансы 2019-04-25T06:25:03+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну

НБУ продолжает укреплять гривну

Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 апреля, на 9,38 коп. до 26,5942 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 апреля, на 8,74 коп. до 26,6880 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3444,3863
100 долларов США 2659,4202
100 швейцарских франков 2611,1984
1000 иен 237,8286
10 российских рублей 4,1567
100 евро 2980,9441

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 15 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 26,65 UAH/USD.

НБУ повысил курс гривны 23 апреля почти на 8 копеек.

В среду, 24 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 23 апреля на 6,54 коп. до 26,9066 UAH/USD, курс покупки - на 4,39 коп. до 26,5931 UAH/USD.

Тем времнем курс рубля в обменниках Киева подскочил.

Ранее эксперты спрогнозировали, будет ли "скачок" курса доллара после выборов: эксперты дали долгосрочный прогноз.

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