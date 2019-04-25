НБУ продолжает укреплять гривну

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 апреля, на 9,38 коп. до 26,5942 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 апреля, на 8,74 коп. до 26,6880 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3444,3863\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2659,4202\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2611,1984\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,8286\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1567\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2980,9441\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 15 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 26,65 UAH\/USD.\r\nНБУ повысил курс гривны 23 апреля почти на 8 копеек.\r\nВ среду, 24 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 23 апреля на 6,54 коп. до 26,9066 UAH\/USD, курс покупки - на 4,39 коп. до 26,5931 UAH\/USD.\r\nТем времнем курс рубля в обменниках Киева подскочил.\r\nРанее эксперты спрогнозировали, будет ли "скачок" курса доллара после выборов: эксперты дали долгосрочный прогноз.