Курс гривны после выборов Президента укрепился еще на 4 копейки

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 15 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 26,65 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,65-26,67 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,69-26,72 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,63-26,66 UAH\/USD.\r\nВо вторник НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,86% с 27,72 UAH\/USD до 26,65 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, будет ли "скачок" курса доллара после выборов: эксперты дали долгосрочный прогноз.\r\nПосле выборов доллар в обменниках снова взлетел.\r\nРанее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.