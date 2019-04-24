Курс гривны после выборов Президента укрепился еще на 4 копейки

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 15 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 26,65 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,65-26,67 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,69-26,72 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,63-26,66 UAH/USD.

Во вторник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,86% с 27,72 UAH/USD до 26,65 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, будет ли "скачок" курса доллара после выборов: эксперты дали долгосрочный прогноз.

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