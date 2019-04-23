НБУ повысил курс гривны почти на 8 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 апреля, на 7,86 коп. до 26,7754 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 1,63 коп. до 26,8540 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3483,5541\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2677,5371\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2646,2525\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n239,3317\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1977\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n3012,2292\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, официальный курс гривны к доллару за неделю упал.\r\nРанее НБУ установил курс гривны на послевыборный понедельник.