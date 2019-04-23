НБУ повысил курс гривны почти на 8 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 апреля, на 7,86 коп. до 26,7754 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 1,63 коп. до 26,8540 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3483,5541 100 долларов США 2677,5371 100 швейцарских франков 2646,2525 1000 иен 239,3317 10 российских рублей 4,1977 100 евро 3012,2292

Как сообщали Українські Новини, официальный курс гривны к доллару за неделю упал.

Ранее НБУ установил курс гривны на послевыборный понедельник.