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23 апреля 2019, вторник, 06:05 168
Экономика 2019-04-23T06:05:01+03:00
Українські Новини
НБУ повысил курс гривны почти на 8 копеек

НБУ повысил курс гривны почти на 8 копеек

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 апреля, на 7,86 коп. до 26,7754 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 1,63 коп. до 26,8540 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3483,5541
100 долларов США 2677,5371
100 швейцарских франков 2646,2525
1000 иен 239,3317
10 российских рублей 4,1977
100 евро 3012,2292

Как сообщали Українські Новини, официальный курс гривны к доллару за неделю упал.

Ранее НБУ установил курс гривны на послевыборный понедельник.

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