Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора

Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна решил подать в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Барна записал видеообращение, в котором и сообщил об уходе в отставку.

"Как только произойдет инаугурация новоизбранного Президента, я положу ему заявление об отставке", - сообщил он.

Барна поблагодарил Президента Петра Порошенко за возможность работать в его команде и добавил, что исповедует его принципы.

Также он подчеркнул, что после отставки будет работать на благо европейской Украины и не допустит "реваншизма".

Как сообщали Українськi Новини, председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.

Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".