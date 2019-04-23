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23 апреля 2019, вторник, 18:20 223
Политика 2019-04-23T18:51:54+03:00
Українські Новини
Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора

Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора

Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна решил подать в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Барна записал видеообращение, в котором и сообщил об уходе в отставку.

"Как только произойдет инаугурация новоизбранного Президента, я положу ему заявление об отставке", - сообщил он.

Барна поблагодарил Президента Петра Порошенко за возможность работать в его команде и добавил, что исповедует его принципы.

Также он подчеркнул, что после отставки будет работать на благо европейской Украины и не допустит "реваншизма".

Как сообщали Українськi Новини, председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.

Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".

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