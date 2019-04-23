Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора

Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна решил подать в отставку.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\nБарна записал видеообращение, в котором и сообщил об уходе в отставку.\r\n"Как только произойдет инаугурация новоизбранного Президента, я положу ему заявление об отставке", - сообщил он.\r\nБарна поблагодарил Президента Петра Порошенко за возможность работать в его команде и добавил, что исповедует его принципы.\r\nТакже он подчеркнул, что после отставки будет работать на благо европейской Украины и не допустит "реваншизма".\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.\r\nПредседатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.\r\nСинютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".