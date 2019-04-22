Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина"

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, который сложил полномочия депутата облсовета в 2015 году, подал в отставку. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 22 апреля, передают Українські Новини.

"Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, остаюсь со Львовом", - сказал он.

Он попросил юридический департамент обладминистрации оформить это решение документально.

(Новость дополнена комментарием председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки)

"Я хочу поблагодарить прежде всего жителей Львовской области, ведь они проявили себя как настоящие патриоты, как люди государственного мышления, как зрелое гражданское общество. Думаю, что результат (выборов Президента) во Львовской области - это результат системной, четырехлетней, профессиональной работы многих людей, в том числе людей, которые собрались в этом зале ", - сказал Синютка.

Он добавил, что его команда работала и работает для людей и отвечает за область и за тех людей, которые поверили ей и поверили в то, что она делает.

"Львовская область всегда была ориентиром движения Украины, мы сейчас достойно продемонстрировали и достойно несем флаг Украины в Евросоюз и НАТО. Мы защитили тот выбор, который сегодня определен в Конституции Украины и мы должны объединить людей вокруг этого выбора и будущей нашей работы", - сказал Синютка.

По его словам, нельзя останавливать те добрые дела, начатые его командой, например, строительство стадионов, амбулаторий и детских садов.

"Сейчас главное не потерять Украину. Я на сто процентов уверен, что все будет Украина", - сказал он.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин поблагодарил Синютку за работу.

Как сообщали Українські Новини, 27 декабря 2014 года Президент Петр Порошенко назначил председателем Львовской областной государственной администрации Олега Синютку.

Львовский губернатор Синютка задекларировал 819 тыс. гривен доходов и 756 тыс. гривен жены в 2016.