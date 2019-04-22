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22 апреля 2019, понедельник, 17:55 326
Политика 2019-04-22T17:58:03+03:00
Українські Новини
Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности

Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности

Алексей Савченко. Фото: facebook.com/O.Savchenko.ODA
Алексей Савченко. Фото: facebook.com/O.Savchenko.ODA

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.

Савченко намерен сегодня лично отдать заявление в Администрацию Президента.

Савченко был назначен на должность председателя обладминистрации в октябре 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, николаевский губернатор Савченко хранит наличными 30 млн гривен, почти 4 млн долларов и 1 млн евро.

Ранее Савченко заявил, что не собирается уходить в отставку под давлением оппонентов в связи с самоубийством и. о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина, поскольку это может быть воспринято как признание вины в том, чего он не совершал. 

Тем временем министр финансов Оксана Маркарова намерена доработать до конца каденции правительства, не смотря на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов Президента.

Юрий Луценко также рассказал, подаст ли он в отставку в случае победы Зеленского на выборах. Отставки Луценко требовали активисты на брифинге по убийству активистки Екатерины Гандзюк. Но президент Петр Порошенко вернул Луценко его заявление об отставке.

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