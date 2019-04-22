Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.\r\nСавченко намерен сегодня лично отдать заявление в Администрацию Президента.\r\nСавченко был назначен на должность председателя обладминистрации в октябре 2016 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, николаевский губернатор Савченко хранит наличными 30 млн гривен, почти 4 млн долларов и 1 млн евро.\r\nРанее Савченко заявил, что не собирается уходить в отставку под давлением оппонентов в связи с самоубийством и. о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина, поскольку это может быть воспринято как признание вины в том, чего он не совершал. \r\nТем временем министр финансов Оксана Маркарова намерена доработать до конца каденции правительства, не смотря на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов Президента.\r\nЮрий Луценко также рассказал, подаст ли он в отставку в случае победы Зеленского на выборах. Отставки Луценко требовали активисты на брифинге по убийству активистки Екатерины Гандзюк. Но президент Петр Порошенко вернул Луценко его заявление об отставке.