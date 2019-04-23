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23 апреля 2019, вторник, 22:07 13
Внешняя политика 2019-04-23T22:12:50+03:00
Українські Новини
Очередной саммит "Украина - ЕС" может состояться в июле, - Туск

Очередной саммит "Украина - ЕС" может состояться в июле, - Туск

Совет Европы. Фото: novostipmr.com
Совет Европы. Фото: novostipmr.com

Президент Европейского Совета Дональд Туск прогнозирует проведение очередного саммита "Украина - ЕС" в июле.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

В сообщении он написал, что провел телефонный разговор с кандидатом в Президенты Владимиром Зеленским.

"Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита "Украина - ЕС" в июле", - написал Туск.

Также он дал позитивную оценку состоявшейся беседе.

Как сообщали Українськi Новини, 73,22% (13,5 млн) избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 24,45% (4,5 млн) - за действующего главу государства Петра Порошенко, согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным со всех участков.

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учетом заграничного округа).

Ранее Европейский Союз поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и пообещал дальнейшую поддержку Украине.

Также Туск поздравил Украину с демократическими выборами в разговоре с Порошенко.

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