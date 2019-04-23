Очередной саммит "Украина - ЕС" может состояться в июле, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск прогнозирует проведение очередного саммита "Украина - ЕС" в июле.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении он написал, что провел телефонный разговор с кандидатом в Президенты Владимиром Зеленским.\r\n"Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита "Украина - ЕС" в июле", - написал Туск.\r\nТакже он дал позитивную оценку состоявшейся беседе.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 73,22% (13,5 млн) избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 24,45% (4,5 млн) - за действующего главу государства Петра Порошенко, согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным со всех участков.\r\nЯвка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учетом заграничного округа).\r\nРанее Европейский Союз поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и пообещал дальнейшую поддержку Украине.\r\nТакже Туск поздравил Украину с демократическими выборами в разговоре с Порошенко.