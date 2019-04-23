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23 апреля 2019, вторник, 21:03 396
Внешняя политика 2019-04-23T22:00:02+03:00
Українські Новини
Генсек НАТО заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Генсек НАТО заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Украина-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine
Украина-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского посетить штаб-квартиру альянса и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Об этом Столтенберг написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Только что поговорил с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", - написал он.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине политическую поддержку.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленского поздравили с победой послы стран "Большой семерки".

Европейский Союз поздравляет шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

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