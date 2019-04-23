Генсек НАТО заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского посетить штаб-квартиру альянса и заверил в дальнейшей поддержке Украины.\r\nОб этом Столтенберг написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Только что поговорил с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским.\r\n"Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", - написал он.\r\nОн подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине политическую поддержку.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленского поздравили с победой послы стран "Большой семерки".\r\nЕвропейский Союз поздравляет шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.\r\nТакже посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".