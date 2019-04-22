Зеленского поздравили с победой послы стран "Большой семерки"

Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) поздравляют шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и надеются на тесное сотрудничество в дальнейшем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы французского председательства группы поддержки послов "Большой семерки" в Киеве в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Послы стран Большой семерки поздравляют новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Желаем ему успеха и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - сказано в нем.

Послы заявили о своем намерении в дальнейшем поддерживать проведение реформ в Украине.

"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - говорится в сообщении.

Также послы высоко оценили работу ЦИК и правоохранительных органов и создание ими условий для реализации гражданами своих прав.

Кроме того, послы отметили прогресс, достигнутый Украиной за время президентства Петра Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский Союз поздравляет шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".