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22 апреля 2019, понедельник, 10:00 1728
Политика мира 2019-04-22T10:00:01+03:00
Українські Новини
Премьер-министр России Медведев прокомментировал победу Зеленского

Премьер-министр России Медведев прокомментировал победу Зеленского

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на здравомыслие и честный, ответственный подход нового президента Украины Владимира Зеленского к политике. Об этом сообщает ТАСС.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины", - написал Медведев на своей странице в Facebook. "Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий", - считает российский премьер.

У Медведева "нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения". "Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу, - заявил он. - В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть". 

Зеленский рассказал, чем готов пожертвовать для прекращения войны на Донбассе.

А Жириновский заявил, что Россия признает выборы в Украине только в случае победы Зеленского.

Больше новостей о: Россия отношения с Россией Владимир Зеленский Медведев Дмитрий

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