Премьер-министр России Медведев прокомментировал победу Зеленского

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на здравомыслие и честный, ответственный подход нового президента Украины Владимира Зеленского к политике. Об этом сообщает ТАСС.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины", - написал Медведев на своей странице в Facebook. "Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий", - считает российский премьер.

У Медведева "нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения". "Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу, - заявил он. - В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть".

Зеленский рассказал, чем готов пожертвовать для прекращения войны на Донбассе.

А Жириновский заявил, что Россия признает выборы в Украине только в случае победы Зеленского.