Реформы и борьба с коррупцией: ЕБА озвучила ожидания бизнеса от нового Президента

ЕБА обнародовала 7 первоочередных шагов в бизнесе от избранного ПрезидентаЕвропейская бизнес-ассоциация обнародовала 7 первоочередных шагов, которые ожидают бизнес от избранного Президента Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українськi Новини.\r\nПервый шаг - подача на должности генерального прокурора и председателя Службы безопасности, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом.\r\nТакже предусмотрена презентация плана реформирования правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес и всестороннее содействие выполнению этого плана новоназначенными лицами.\r\nКроме того, планируется перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности НАБУ.\r\nТакже новый Президент готов обеспечивать макроэкономическую стабильность, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества.\r\nКроме того, будет обеспечена независимость Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета.\r\nЕще один шаг в бизнесе - защита и продолжение структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая следующие: реформа публичных закупок, продолжение автоматического возмещения НДС и дерегуляция, реформа Государственной фискальной службы, медицинская реформа, децентрализация и тому подобное.\r\nТакже Президент будет всесторонне содействовать продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.\r\nКроме того, будет обеспечена независимость рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК посчитал больше 95% бюллетеней: у Зеленского 73,2%, у Порошенко - 24,5%.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно. Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.\r\nВ то же время, бизнес в 2018 году вывел из Украины 3,3 млрд долларов дивидендов.