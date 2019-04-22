Реформы и борьба с коррупцией: ЕБА озвучила ожидания бизнеса от нового Президента

ЕБА обнародовала 7 первоочередных шагов в бизнесе от избранного Президента

Европейская бизнес-ассоциация обнародовала 7 первоочередных шагов, которые ожидают бизнес от избранного Президента Украины.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українськi Новини.

Первый шаг - подача на должности генерального прокурора и председателя Службы безопасности, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом.

Также предусмотрена презентация плана реформирования правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес и всестороннее содействие выполнению этого плана новоназначенными лицами.

Кроме того, планируется перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности НАБУ.

Также новый Президент готов обеспечивать макроэкономическую стабильность, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества.

Кроме того, будет обеспечена независимость Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета.

Еще один шаг в бизнесе - защита и продолжение структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая следующие: реформа публичных закупок, продолжение автоматического возмещения НДС и дерегуляция, реформа Государственной фискальной службы, медицинская реформа, децентрализация и тому подобное.

Также Президент будет всесторонне содействовать продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.

Кроме того, будет обеспечена независимость рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК посчитал больше 95% бюллетеней: у Зеленского 73,2%, у Порошенко - 24,5%.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно. Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

В то же время, бизнес в 2018 году вывел из Украины 3,3 млрд долларов дивидендов.