Выигрыш Зеленского на выборах - победа курса Порошенко, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поблагодарил Президента Петра Порошенко за то, что он заложил фундамент новой европейской Украины. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвизовые. Децентрализация. Украинизация. Томос", - написал Луценко.

Также Луценко отметил, что "даже выигрыш оппонента на выборах - победа курса Порошенко в настоящую демократию".

Как сообщали Українські Новини, по данным Национального exit-poll, во втором туре выборов Президента Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому.

Тем временем, стали известны результаты первых подсчетов ЦИК: Зеленский лидирует с большим отрывом.

Также Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко.