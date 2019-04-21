Выигрыш Зеленского на выборах - победа курса Порошенко, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поблагодарил Президента Петра Порошенко за то, что он заложил фундамент новой европейской Украины. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.\r\n"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвизовые. Децентрализация. Украинизация. Томос", - написал Луценко.\r\nТакже Луценко отметил, что "даже выигрыш оппонента на выборах - победа курса Порошенко в настоящую демократию".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по данным Национального exit-poll, во втором туре выборов Президента Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому.\r\nТем временем, стали известны результаты первых подсчетов ЦИК: Зеленский лидирует с большим отрывом.\r\nТакже Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко.