Количество зафиксированных нарушений на выборах Президента резко возросло на 14:00

Полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья.\r\nОб этом в ходе брифинга сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передают Українські Новини.\r\nПолиция зарегистрировала 562 заявления, связанных с выборным процессом: незаконная агитация, фотографирование бюллетеней, угроза физической расправой, попытки вынести бюллетени.\r\nВарченко отметил, что динамика сообщений о нарушениях приблизительно аналогична той, которая наблюдалась 31 марта - в ходе первого тура выборов Президента (522 сообщения).\r\nПо 4 сообщениям информация внесена в реестр досудебных расследований, составлено также 6 административных протоколов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Тернопольской области внезапно умер избиратель.\r\nПолиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента на 11:00.\r\nВ Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.