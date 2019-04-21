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21 апреля 2019, воскресенье, 16:36 667
Выборы 2019-04-21T16:36:25+03:00
Українські Новини
В день виборов КИУ зафиксировал агитацию в соцсетях и наружную рекламу за одного из кандидатов в Президенты

В день виборов КИУ зафиксировал агитацию в соцсетях и наружную рекламу за одного из кандидатов в Президенты

Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал агитацию за одного из кандидатов на пост Президента в социальных сетях и скрытую агитацию на носителях внешней рекламы в день выборов.

Об этом говорится в сообщении КИУ, передают Українськi Новини.

Пользователи сети Instagram могут наблюдать таргетированную рекламу от страницы "Команда Зеленского" с надписью "Осталось 11:59:37, чтобы изменить ход истории".

Кроме того, наблюдатели КИУ из всех регионов Украины сообщают о наличии наружной рекламы (билборды, ситилайты) с признаками агитационных материалов двух кандидатов.

Также сообщается, что некоторые избирательные участки открылись с опозданием.

На участке №51557 в Виннице голосование началось лишь в 8:35 из-за отсутствия председателя УИК с печатью от сейфа.

Все это время 15 избирателей ждали под закрытыми дверями.

В Херсоне с опозданием был открыт участок №763.

Избиратели уже получали бюллетени, в то время как члены комиссии только бросали в урны контрольные листы.

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".

В "день тишины" канал "1+1" снова показал программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация

В свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь

При этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины".

Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.

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