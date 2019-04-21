В день виборов КИУ зафиксировал агитацию в соцсетях и наружную рекламу за одного из кандидатов в Президенты

Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал агитацию за одного из кандидатов на пост Президента в социальных сетях и скрытую агитацию на носителях внешней рекламы в день выборов.\r\nОб этом говорится в сообщении КИУ, передают Українськi Новини.\r\nПользователи сети Instagram могут наблюдать таргетированную рекламу от страницы "Команда Зеленского" с надписью "Осталось 11:59:37, чтобы изменить ход истории".\r\nКроме того, наблюдатели КИУ из всех регионов Украины сообщают о наличии наружной рекламы (билборды, ситилайты) с признаками агитационных материалов двух кандидатов.\r\nТакже сообщается, что некоторые избирательные участки открылись с опозданием.\r\nНа участке №51557 в Виннице голосование началось лишь в 8:35 из-за отсутствия председателя УИК с печатью от сейфа.\r\nВсе это время 15 избирателей ждали под закрытыми дверями.\r\nВ Херсоне с опозданием был открыт участок №763.\r\nИзбиратели уже получали бюллетени, в то время как члены комиссии только бросали в урны контрольные листы.\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".\r\nВ "день тишины" канал "1+1" снова показал программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация. \r\nВ свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь. \r\nПри этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины".\r\nСуд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.