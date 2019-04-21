Порошенко проголосовал во 2-м туре выборов Президента

Президент Петр Порошенко проголосовал во втором туре выборов главы государства.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nПорошенко приехал на избирательный участок с женой и детьми.\r\n"Я горжусь тем, как в этом году организованы выборы - у нас свободное волеизъявление граждан и защищенная демократическая традиция. Именно это характеризует Украину как европейское государство", - сказал он.\r\nПрезидент подчеркнул, что от результатов выборов зависит дальнейший процесс евроинтеграции.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре на выборах Президента.\r\nГолосование продлится до 20:00.\r\nВ Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.\r\nТем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.\r\nПолиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента на 11:00.