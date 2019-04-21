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21 апреля 2019, воскресенье, 12:36 134
Президент 2019-04-21T12:36:42+03:00
Українські Новини
Порошенко проголосовал во 2-м туре выборов Президента

Порошенко проголосовал во 2-м туре выборов Президента

Президент Петр Порошенко проголосовал во втором туре выборов главы государства.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

Порошенко приехал на избирательный участок с женой и детьми.

"Я горжусь тем, как в этом году организованы выборы - у нас свободное волеизъявление граждан и защищенная демократическая традиция. Именно это характеризует Украину как европейское государство", - сказал он.

Президент подчеркнул, что от результатов выборов зависит дальнейший процесс евроинтеграции.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре на выборах Президента.

Голосование продлится до 20:00.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.

Полиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента на 11:00.

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