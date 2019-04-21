Полиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента на 11:00

Полиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 11:00 воскресенья.\r\nОб этом говорится в сообщении полиции, передают Українські Новини.\r\nПолиция зарегистрировала 179 заявлений, связанных с выборным процессом: незаконная агитация, фотографирование бюллетеней, угроза физической расправой, попытки вынести бюллетени.\r\nОтмечается, что на службе находятся более 130 тыс. правоохранителей.\r\nТакже отмечается, что в Тернопольской области на избирательном участке умер гражданин 1944 года рождения.\r\nВ Харьковской области неизвестные повредили участок.\r\nВ воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.\r\nВ Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.\r\nТем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.