Полиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента на 11:00

Полиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 11:00 воскресенья.

Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українські Новини.

Полиция зарегистрировала 179 заявлений, связанных с выборным процессом: незаконная агитация, фотографирование бюллетеней, угроза физической расправой, попытки вынести бюллетени.

Отмечается, что на службе находятся более 130 тыс. правоохранителей.

Также отмечается, что в Тернопольской области на избирательном участке умер гражданин 1944 года рождения.

В Харьковской области неизвестные повредили участок.

В воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.