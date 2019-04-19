Кристина Бондаренко рассказала, как Порошенко наживался на журналистах "5 канала" и обещал им вертолет

Журналистка Кристина Бондаренко заявила, что Президент Петр Порошенко наживался на журналистах "5 канала" и обещал им вертолет.

Об этом Бондаренко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что была одной из тех журналистов "5 канала", которые, как сказал сегодня Порошенко, сделали революцию в 2004 и 2014.

"В 2005 году после оранжевой революции Порошенко и еще четверо журналистов, в том числе я, сидели в одном из ресторанов в центре Киева. Мы требовали смены менеджмента. Мы хотели честных правил. Мы хотели, чтобы вместо стяжания на журналистах, деньги шли на развитие канала Честных новостей. Петр Алексеевич заглядывал нам в глаза и обещал выполнить все требования. в дополнение еще и пообещал вертолет, новые ПТСки и украинский CNN. Мы поверили. Потому что нельзя было разрушать информационный символ революции. И тогда скандал удалось потушить. Хотя канал потерял одного из лучших своих журналистов - Романа Скрыпина. Шли годы. Вместо вертолета на украинском CNN появился принтер, отремонтированный туалет и окрашенные перламутровые стены в коридоре", - рассказала она.

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончилисьисполнением гимна Украины.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Также Зеленский назвал боевиков повстанцами, чем вызвал возмущение у пользователей соцсетей и Порошенко.

Тем временем Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".