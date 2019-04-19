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19 апреля 2019, пятница, 23:09 823
Выборы 2019-04-19T23:09:47+03:00
Українські Новини
Гриценко назвал дебаты Порошенко и Зеленского соревнованием по плевкам

Гриценко назвал дебаты Порошенко и Зеленского соревнованием по плевкам

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко назвал дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского соревнованием по плевкам.

Об этом Гриценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Соревнование по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели. Впрочем, хорошо, что это шоу таки произошло и хорошо, что без столкновений и потрясений. Значит, у нас таки есть свобода. Еще дикая, но свобода", - говорится в сообщении политика.

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончилисьисполнением гимна Украины.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Также Зеленский назвал боевиков повстанцами, чем вызвал возмущение у пользователей соцсетей и Порошенко.

Тем временем Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".

 

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