Гриценко назвал дебаты Порошенко и Зеленского соревнованием по плевкам

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко назвал дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского соревнованием по плевкам.\r\nОб этом Гриценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Соревнование по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели. Впрочем, хорошо, что это шоу таки произошло и хорошо, что без столкновений и потрясений. Значит, у нас таки есть свобода. Еще дикая, но свобода", - говорится в сообщении политика.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончилисьисполнением гимна Украины.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.\r\nТакже Зеленский назвал боевиков повстанцами, чем вызвал возмущение у пользователей соцсетей и Порошенко.\r\nТем временем Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.\r\nТакже Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".\r\n