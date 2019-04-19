Зеленский не прибыл на теледебаты с Порошенко на Общественное ТВ

Кандидат в Президенты, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский не прибыл на телевизионные дебаты с действующим Президентом Петром Порошенко, которые организовываются Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) за счет средств государственного бюджета.

Об этом сообщила ведущая дебатов на общественном телевидении "UA:Перший", передают Українськi Новини.

"Один только кандидат пришел в студию Общественного", - сказала она.

Таким образом, согласно законодательству, все эфирное время будет отведено Порошенко для предвыборной агитации.

Эфир продлится до 22:00.

Как сообщали Українськi Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины.

Также в студию НОТУ поступило сообщение о возможном покушении на Порошенко.

Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

А Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".