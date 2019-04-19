Зеленский не прибыл на теледебаты с Порошенко на Общественное ТВ

Кандидат в Президенты, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский не прибыл на телевизионные дебаты с действующим Президентом Петром Порошенко, которые организовываются Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) за счет средств государственного бюджета.\r\nОб этом сообщила ведущая дебатов на общественном телевидении "UA:Перший", передают Українськi Новини.\r\n"Один только кандидат пришел в студию Общественного", - сказала она.\r\nТаким образом, согласно законодательству, все эфирное время будет отведено Порошенко для предвыборной агитации.\r\nЭфир продлится до 22:00.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины.\r\nТакже в студию НОТУ поступило сообщение о возможном покушении на Порошенко.\r\nЗеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.\r\nА Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.\r\nТакже Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".