В студию НОТУ поступило сообщение о возможном покушении на Порошенко

В студию Национального общественного телевидения (НОТУ) поступило сообщении о возможном террористическом акте в ходе дебатов, на которые пришел Президент Петр Порошенко и не явился кандидат в Президенты Владимир Зеленский.\r\nОб этом сообщила ведущая в эфире UA:Перший.\r\n"Теракт был связан с поступившим звонком на линию 102 и может быть связан с покушением на Президента. И мы продолжаем", - сказала ведущая. \r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9hkvT9U3DlE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.\r\nА Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.\r\nТакже Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".\r\nОколо 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".\r\nТем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.