В студию НОТУ поступило сообщение о возможном покушении на Порошенко

В студию Национального общественного телевидения (НОТУ) поступило сообщении о возможном террористическом акте в ходе дебатов, на которые пришел Президент Петр Порошенко и не явился кандидат в Президенты Владимир Зеленский.

Об этом сообщила ведущая в эфире UA:Перший.

"Теракт был связан с поступившим звонком на линию 102 и может быть связан с покушением на Президента. И мы продолжаем", - сказала ведущая.

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Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

А Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".

Около 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Тем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.