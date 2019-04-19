В полицию доставили несколько человек во время дебатов

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что несколько человек были доставлены в отделения полиции за время предвыборных дебатов дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом он сказал в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Некоторые (из доставленных в отделы полиции) - подвыпившие, некоторые несли вещи, которые нельзя было проносить на такие мероприятия. Их доставили, с ними провели профилактику и отпустили. Пока ни один человек в отделениях не удерживается", - сказал он.

Точное количество доставленных в полицию он не сообщил.

Князев добавил, что несколько десятков граждан не были допущены на место проведения мероприятий, значительных правонарушений не допущено.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что личный состав, привлеченный от подразделений МВД, справился с поставленными задачами.

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончилисьисполнением гимна Украины.

На дебаты попали более 20 тыс. человек.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.