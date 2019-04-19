В полицию доставили несколько человек во время дебатов

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что несколько человек были доставлены в отделения полиции за время предвыборных дебатов дебатов на НСК "Олимпийский".\r\nОб этом он сказал в ходе брифинга, передают Українськi Новини.\r\n"Некоторые (из доставленных в отделы полиции) - подвыпившие, некоторые несли вещи, которые нельзя было проносить на такие мероприятия. Их доставили, с ними провели профилактику и отпустили. Пока ни один человек в отделениях не удерживается", - сказал он.\r\nТочное количество доставленных в полицию он не сообщил.\r\nКнязев добавил, что несколько десятков граждан не были допущены на место проведения мероприятий, значительных правонарушений не допущено.\r\nВ свою очередь заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что личный состав, привлеченный от подразделений МВД, справился с поставленными задачами.\r\nКак сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончилисьисполнением гимна Украины.\r\nНа дебаты попали более 20 тыс. человек.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.