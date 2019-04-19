Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре, - Зеленский

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский ответил на цитату Президента Петра Порошенко о коте в мешке в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".\r\n"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - сказал Зеленский.\r\nОтметим, что трибуны каждый раз, когда Зеленский переходил на русский язык, начинали свистеть.\r\nЗеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.\r\nВ ходе дебатов оба кандидата стали на колени.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.\r\nПорошенко заявил, что примет любой выбор украинского народа 21 апреля. 22-го жизнь будет продолжаться.\r\nДебаты закончились: на НСК "Олимпийский" присутствовало 22 тыс. человек.\r\nГладиаторский бой Порошенко и Зеленского: соцсети уже взорвались обсуждением дебатов на "Олимпийском".\r\nСогласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.