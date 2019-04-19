Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре, - Зеленский

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский ответил на цитату Президента Петра Порошенко о коте в мешке в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".

"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - сказал Зеленский.

Отметим, что трибуны каждый раз, когда Зеленский переходил на русский язык, начинали свистеть.

Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.

В ходе дебатов оба кандидата стали на колени.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Порошенко заявил, что примет любой выбор украинского народа 21 апреля. 22-го жизнь будет продолжаться.

Дебаты закончились: на НСК "Олимпийский" присутствовало 22 тыс. человек.

Гладиаторский бой Порошенко и Зеленского: соцсети уже взорвались обсуждением дебатов на "Олимпийском".

Согласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.