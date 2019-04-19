Существует "два Порошенко", - Зеленский

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский считает, что украинцы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого.

Об этом Зеленский сказал в своей вступительной речи на дебатах в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

"Что самое интересное, я сам в 2014 году был за господина Порошенко. Но я ошибся... Могли ли мы представить тогда, что ваше "закончить войну за 2 недели" станет Иловайском и Дебальцево? Я вам объясню, почему мы ошиблись, в чем наша большая ошибка. Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Это правда, потому что существует два Порошенко", - сказал он.

По его словам, "первый" Порошенко - прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист, появляющийся при камерах, а второй - "Петр 2-й".

"Первый" на Михайловской площади кричит "Путин, я тебе покажу!", а "второй" тихонько господином Медведчуком передает "приветики" в Москву. "Первый" говорит, что в платежках за коммуналку будет минус, а "второй" тихонько делает "Роттердам+". "Первый" говорит, что открывает школу, а "второй" открывает магазин Roshen. "Первый" открывает аж 12 км новой дороги, а второй закрывает дело Насирова. "Первый" Петр Порошенко говорит, что передал бизнес в слепой траст, а второй увеличивает свое состояние за год в 82 раза. Скажите, пожалуйста, может давайте бюджет Украины передадим в слепой траст?", - сказал кандидат.

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Как сообщали Українські Новини, президент Петр Порошенко заявил, что не допустит кандидата в Президенты Владимира Зеленского к власти.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Согласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.