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19 апреля 2019, пятница, 19:12 138
Выборы 2019-04-19T19:49:39+03:00
Українські Новини
Дебаты Порошенко и Зеленского начались на одной сцене

Дебаты Порошенко и Зеленского начались на одной сцене

Дебаты кандидатов в Президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского начались на одной сцене на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Дебаты начались после того, как Порошенко покинул свою сцену и отправился на сцену оппонента.

На данный момент кандидаты выступили со вступительным словом с  регламентом 5 минут.

Выступления кандидатов сопровождались обоюдным освистывантем сторонников Порошенко и Зеленского.

Напомним, что здесь можно посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко онлайн.

Согласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.

Штаб Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет. Хотя может передумать.

В случае неявки Зеленского, Порошенко сможет использовать все эфирное время для агитации. Тогда с ним будут общаться журналисты НОТУ. Они заготовили к нему 20 вопросов. 

Дебаты кандидатов будут модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк и глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского.

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