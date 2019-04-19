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19 апреля 2019, пятница, 19:06 440
Политика 2019-07-15T04:10:16+03:00
Українські Новини
Порошенко покинул сцену со своими сторонниками и пошел на сцену Зеленского

Порошенко покинул сцену со своими сторонниками и пошел на сцену Зеленского

Президент Петр Порошенко покинул сцену со своими сторонниками и пошел на сцену к оппоненту и кандидату в Президенты Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Перед началом дебатов оппоненты находились по разные стороны и на разных сценах.

Однако Порошенко покинул свою сцену и пошел к Зеленскому.

Как сообщали Українськi Новини, дебаты кандидатов будут модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк и глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского, сообщил ведущий программы Петр Демьянчук.

Первым на дебатах выступит Зеленский.

Больше новостей о: НСК Олимпийский Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты 2019 Дебаты кандидатов

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