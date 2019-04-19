Порошенко покинул сцену со своими сторонниками и пошел на сцену Зеленского

Президент Петр Порошенко покинул сцену со своими сторонниками и пошел на сцену к оппоненту и кандидату в Президенты Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Перед началом дебатов оппоненты находились по разные стороны и на разных сценах.

Однако Порошенко покинул свою сцену и пошел к Зеленскому.

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Как сообщали Українськi Новини, дебаты кандидатов будут модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк и глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского, сообщил ведущий программы Петр Демьянчук.

Первым на дебатах выступит Зеленский.