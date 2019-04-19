Порошенко покинул сцену со своими сторонниками и пошел на сцену Зеленского

Президент Петр Порошенко покинул сцену со своими сторонниками и пошел на сцену к оппоненту и кандидату в Президенты Владимиру Зеленскому.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nПеред началом дебатов оппоненты находились по разные стороны и на разных сценах.\r\nОднако Порошенко покинул свою сцену и пошел к Зеленскому.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=S9oEAXL1qE8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, дебаты кандидатов будут модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк и глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского, сообщил ведущий программы Петр Демьянчук.\r\nПервым на дебатах выступит Зеленский.