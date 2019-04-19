Янукович подарил Манафорту икру за $30-40 тысяч, — Мюллер

Экс-президент Виктор Янукович подарил американскому политтехнологу Полу Манафорту, который работал на Януковича и "Партию регионов", черную икру стоимостью $30-40 тысяч. Об этом говорится в переписке Константина Килимника и Манафорта, которая есть в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Килимник — украинец в команде Манафорта, который выполнял роль переводчика и коммуникатора с руководителями "Партии регионов". Его подозревают в работе на российскую разведку.

Такой подарок Янукович сделал Манафорту в 2010 году, празднуя победу на президентских выборах.

В целом в этой переписке Килимник просит о встрече с Манафортом после беседы последнего с Януковичем в июле 2016-го в Москве, где Янукович передал Манафорту мирный план для Украины.

Как сообщали Українські Новини, Манафорт отсидит 7,5 лет в тюрьме.

8 марта суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта к почти четырем годам заключения по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Но причислил к отбытию срока наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой.

В свою очередь Трамп посочувствовал Манафорту в связи с вынесением приговора.

Перед судом Пол Манафорт просил суд уменьшить срок тюремного заключения.

Перед этим суд США уличил Манафорта в намеренной лжи следователям.

В сентябре 2018 Манафорт согласился сотрудничать со следствием и признал вину в заговоре против США.

Но Трамп посчитал, что обвинения Манафорта не связаны с заговором с Россией.

Известно, что политтехнолог Манафорт продолжал работал в Украине в 2018 после того, как ему объявили обвинения.

Также стало известно, что Манафорт потратил более $11 млн на лоббирование интересов Януковича и Партии регионов в США

ГПУ начала устанавливать, кто перечислил Манафорту 750 тыс. долларов из "черной бухгалтерии" ПР.

В декабре 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и депутата Верховной Рады Сергея Лещенко ("Блок Петра Порошенко") по обнародованию факта наличия в документах "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии Манафорта.

2 октября 2018 года с Манафорта сняли часть обвинений.

Ранее в США суд признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктам обвинения.