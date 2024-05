Поделиться:













Украина будет участвовать в Играх ХХХІІІ Олимпиады 2024 года в столице Франции Париже. Об этом говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта Украины.

В Минспорта отметили, что эти игры имеют особое значение для Украины, поскольку дают возможность показать миру волю и силу духа. Участие в Олимпиаде покажет, что Украина борется и способна побеждать несмотря на российскую агрессию.

"Наши спортсмены - это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки. Участие Украины в Олимпийских играх - это победа нашего духа, воли и веры в будущее. Мы призываем международное сообщество продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и справедливость для всего мира", - говорится в заявлении.

Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win", что означает "Воля к победе".

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля в Олимпии в Греции состоялась церемония зажжения Олимпийского огня Олимпийских Игр - 2024.

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на прекращение огня между государством-агрессором Россией и Украиной.

Напомним, в феврале в Париже показали медали, которыми будут награждать победителей на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года.