Defense Minister Umierov has phone conversation with his American colleague Austin; they discuss Ramstein

Defense Minister of Ukraine Rustem Umierov held talks with Pentagon chief Lloyd Austin. The parties discussed the upcoming meeting in the Rammstein format. This was reported by the press service of the Pentagon.

The meeting of the Contact Group on Defense of Ukraine will gather 50 countries.

"Secretary of Defense Lloyd J. Austin III spoke by phone today with Ukrainian Minister of Defense Rustem Umerov to discuss ongoing U.S. security assistance for Ukraine in the face of Russian aggression, as well as plans for the next Ukraine Defense Contact Group meeting that will again bring together some 50 countries supporting Ukraine. Secretary Austin and Minister Umierov also discussed recent developments on the ground in Ukraine," says the readout of the Pentagon.

The ministers also discussed the latest events in Ukraine.

The parties, among other things, agreed to maintain close contact in the future.

The fact of the conversation was also confirmed by the press service of the Ministry of Defense of Ukraine with reference to Minister Umierov.

"I reported the losses of the enemy in the Avdiyivka area as of this minute - approximately 4,000 soldiers," said the head of the national defense department.

In addition, the Ukrainian side expressed gratitude for the continuation of effective cooperation and the supply of artillery ammunition to Ukraine.

"Further supply of ATACMS will allow more effective fire damage to military infrastructure and command posts in the deep rear of the enemy in the occupied Ukrainian territories," Rustem Umierov summarized.

Міністр оборони Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Остіном, – обговорили "Рамштайн"

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн". Про це повідомляє прес- служба Пентагону.

Засідання Контактної групи з питань оборони України збере 50 країн.

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну допомогу США у забезпеченні безпеки України перед російською агресією, а також плани наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка знову збере разом близько 50 країн", – йдеться в повідомленні Пентагону.

Міністри також обговорили останні події в Україні.

Сторони, серед іншого, домовилися підтримувати тісний контакт надалі.

Факт розмови підтверджено і прес-службою МО України з посиланням на міністра Умєрова.

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдат", – зазначив керівник вітчизняного оборонного відомства.

Крім того, українська сторона висловила вдячність за продовження ефективної співпраці та постачання Україні артилерійських боєприпасів.

"Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", – резюмував Рустем Умєров.