Скандал з Чурием – Нацбанк намагався обійти закон

Українські Новини

В правлінні Нацбанку намагалися переконати раду НБУ, що для перепризначення Олега Чурия заступником голови правління Нацбанку не потрібна спецперевірка НАПК. Після відмови розглядати питання по Чурию без спецперевірки, Нацбанк заявив про політичні мотиви такого рішення ради НБУ. Однак, буквально 6 липня стало ясно, що в НБУ по-своєму трактують закон про протидію корупції - НАПК підтвердив, що необхідність спецперевірки для призначення заступника голови НБУ визначена ст. 56 закону.

Відмова включати 30 червня до порядку денного засідання Ради Нацбанку питання про призначення Олега Чурия заступником голови правління НБУ був абсолютно обоснованым виходячи з норм чинного законодавства. Це підтверджують документи, які є у розпорядженні Українських новин. Тоді Рада не вніс це питання до порядку денного через відсутність деяких необхідних документів для призначення. Член Ради Віталій Шапран в своєму коментарі в мережі Facebook уточнив, що мова йде про результати спецперевірки даних Чурия Національним агентством з питань запобігання корупції (НАПК).

У Нацбанку відразу заявили, що весь пакет необхідних документів для призначення Чурия був поданий, а відмова розглядати це питання радою НБУ має політичний підтекст. "Безпідставна відмова поставити дану кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію", - йшлося в коментарі НБУ.

Однак буквально 6 липня виявилося, що в НБУ або свідомо лукавили або просто вирішили по-своєму трактувати закон про запобігання корупції.

На етапі підготовки пакета документів для призначення Чурия рада НБУ хотів звернутися до НАЗК з проханням провести спецперевірку, яка вимагається за законодавством.Але в правлінні НБУ запевняли, що така перевірка не потрібна. Однак рада вирішила перевірити позицію правління в самому НАЗК і 22 червня звернувся в агентство з питанням, чи потрібна спецперевірки кандидата на пост заступника глави НБУ.

Через день після цього, 24 червня, НБУ змінив внутрішній наказ і пояснив, що зараз, якщо заступник голови НБУ набуватиме на свою посаду на наступний термін, то спецперевірку йому проходить не потрібно, так як цей процес эксвивалентен просування по службі. І в цьому разі законодавство не вимагає перевірку. Відповідний лист від Якова Смолія голові ради НБУ Богдану Данилишину прийшло 25 червня.

Частина ради НБУ все-таки засумнівалися в можливості розглядати питання про призначення Чурия заступником глави НБУ на другий термін без спецперевірки і в підсумку це питання не внесли до порядку денного засідання 30 червня. У відповідь в правлінні заявили про політичні мотиви такого кроку, а на той момент ще глава НБУ Яків Смолій для розгляду питання про призначення Чурия заступником ініціював нове засідання ради. Засідання відбулося 6 липня, як просив Смолій, однак більшість членів ради утрималися призначати Чурия, оскільки на той момент виникли нові обставини.

Смолій, який подавав Чурия на призначення, 1 липня заявив про політичний тиск і подав у відставку. 3 липня він був звільнений Верховною радою. Згідно із законом про НБУ кандидатури заместетелей подає чинний голова НБУ, а на момент подачі Смолій ще був головою. Тобто, юридично подання на Чурия було в силі. Але більшість членів ради з якихось міркувань утрималися від прийняття рішення. Можна припустити, що вони вирішили почекати до призначення нового голови НБУ.

Проте, вже у другій половині дня 6 липня від НАПК прийшов відповідь, в якому підтверджується необхідність спецперевірки кандидата на пост замести ступника голови НБУ згідно ст. 56 закону про предоствращении корупції. «Щодо особи, яка претендує на посаду заступника голови НБУ, проводиться спеціальна перевірка», - робить висновок голова юридичесского управління НАПК Ярослав Любченко, грунтуючись на ст. 56 закону про запобігання корупції.

В правлінні НБУ агентству не прокоментували ситуацію. У раді НБУ повідомили, що мають намір подати запит на спецперевірку даних кандидата Чурия в НАПК. Але відстрочка рішення про призначення Чурия в підсумку практично ніяк не вплинула на роботу правління НБУ і, схоже, була використана лише як додатковий привід для підтвердження політичного тиску на правління НБУ.

Адже, згідно із законодавством, Чурий, термін повноважень якого в якості заступника глави НБУ закінчується 10 липня, продовжить обіймати цю посаду до перепризначення або до призначення нового заступника. Причому, до нього навіть не буде застосовуватися приставка в.о. (виконуючий обов'язки).