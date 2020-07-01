Нові норми споживання газу – схоже, підвищення не уникнути

В уряді триває робота над підготовкою рішення про перегляд норм споживання газу домогосподарствами без газових лічильників. Якими вони будуть у результаті, поки невідомо, але розглядаються кілька варіантів розрахунків, результати яких підтверджують, що реальні показники споживання газу більше діючих норм майже вдвічі. Якщо уряд затягне з затвердженням нових норм, то газопостачальним компаніям за рішенням суду доведеться виставляти рахунки за нормами від 1996 року, які теж практично в два рази вище.

Уряду України не вдалося прийняти рішення про підвищення з липня норми споживання газу для домогосподарств, де встановлені лічильники. Через резонанс, який виник після попадання в ЗМІ інформації про такі плани Міненерго, вирішення питання відклали, але не зняли з порядку денного. "Побачив у ЗМІ "новину", що Мінекоенерго планує піднімати норми споживання газу для людей, у яких немає лічильників. На правах інсайту скажу, що питання норм споживання дійсно обговорюється в стінах міністерства. Але рішення про підняття на сьогодні немає", - написав у коментарях в мережі Facebook Олександр Трохимець - радник т.в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.

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