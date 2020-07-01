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  • Новые нормы потребления газа – похоже, повышения не избежать
01 июля 2020, среда, 13:45 98
Публикации 2020-07-01T15:30:15+03:00
Українські Новини
Новые нормы потребления газа – похоже, повышения не избежать

Новые нормы потребления газа – похоже, повышения не избежать

Юрий Дощатов
Ольга Буславец. Фото: Ирина Геращенко/Facebook
Ольга Буславец. Фото: Ирина Геращенко/Facebook

В правительстве продолжается работа над подготовкой решения о пересмотре норм потребления газа домохозяйствами без газовых счетчиков. Какими они будут в итоге, пока неизвестно, но рассматриваются несколько вариантов расчетов, результаты которых подтверждают, что реальные показатели потребления газа больше действующих норм почти вдвое. Если правительство затянет с утверждением новых норм, то газопоставляющим компаниям по решению суда придется выставлять счета по нормам от 1996 года, которые тоже практически в два раза выше. 

Правительству Украины не удалось принять решение о повышении с июля нормы потребления газа для домохозяйств, где не установлены счетчики. Из-за резонанса, возникшего после попадания в СМИ информации о таких планах Минэнерго, решение вопроса отложили, но не сняли с повестки дня. "Увидел в СМИ "новость", что Минэкоэнерго планирует поднимать нормы потребления газа для людей, у которых нет счетчиков. На правах инсайта скажу, что вопрос норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства. Но решение о поднятии на сегодня нет", - написал в комментариях в сети Facebook  Александр Трохимец - советник врио министра энергетики Ольги Буславец. 

Проект постановления о повышении норм, а также сопроводительные документы, подписанные Буславец  были удалены с сайта Минэнерго. Сама врио министра категорически отказывается комментировать что-либо по этому вопросу, но источники Українських Новин сообщили, что новый проект постановления на прошлой неделе еще не был готов.

Тем временем, шестой апелляционный суд 2 июня отказался удовлетворить жалобу позапрошлого Кабмина (Владимира Гройсмана) на решение суда по отмене постановления  от февраля 2019 года №143 о снижении норм потребления газа. Таким образом, нормы потребления, установленные еще в 1996 году, опять стали актуальны. В правительстве уже заявили, что намерены обжаловать решение апелляционного суда в Верховном суде. "Обжалуем и одновременно подаем ходатайство о приостановлении исполнения решения", - заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

В общем, с 2015 года правительства Украины 5 раз пытались изменить нормы потребления газа, считая, что они не соответствуют реальному объему потребления. Однако большинство принятых решений оспаривались, и суды признавали, что Кабмин нарушал процедуру принятия документов. Українські Новини описывали подобную ситуацию еще в декабре 2018 года. Тогда суд отменил решение правительства от марта 2016 года о снижении почти в три раза норм потребления газа с даты принятия этого документа. В результате газопоставляющим компаниям пришлось добавлять в счета потребителей суммы, недополученные в период действия сниженных норм. Правда, оплачивать доначисление поставщики газа не требовали. Сейчас, если правительство будет затягивать с оспариванием решения суда и с утверждением новых норм потребления, газопоставляющим компаниям придется выставлять счета по нормам от 1996 года. Для домохозяйств с газовой плитой и поставкой горячей воды это 6 куб.м на человека, без горячей воды – 9 куб,м, с газовой плитой и газовым водонагревателем – 18 куб.м. До решения суда от 2 июня нормы были соответственно 3,28 куб.м, 5,39 куб.м и 10,49 куб.м на человека.

По информации агентства, в Минэнерго для принятия окончательного решения по увеличению норм потребления газа рассматривают несколько вариантов расчетов, результаты которых подтверждают, что реальные показатели потребления газа домохозяйствами без счетчиков больше действующих норм почти в два раза. Насколько верны и актуальны расчеты будет решать экспертный совет Минэнерго, который, по словам Трохимца, изучает вопрос реальных норм потребления газа по поручению Буславец.

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