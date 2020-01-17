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  • "Такої маячні немає в жодній країні світу". Коментарі журналістів про новий закон про дезінформацію, – Страна
17 січня 2020, пʼятниця, 18:03 4
Публікації 2020-01-17T19:15:13+02:00
Українські Новини
"Такої маячні немає в жодній країні світу". Коментарі журналістів про новий закон про дезінформацію, – Страна

"Такої маячні немає в жодній країні світу". Коментарі журналістів про новий закон про дезінформацію, – Страна

Володимир Бородянський
Володимир Бородянський

Сьогодні міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський презентував проект закону про протидію дезінформації. З сьогоднішнього дня стартує публічне обговорення документа, йдеться в матеріалі "Страны".

Перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук заявив, що під час дискусій в текст законопроекту будуть внесені зміни. До 28 лютого документ планують внести в Раду.

Видання опитало українських медійників, що вони думають про ці ініціативи.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

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