"Такого бреда нет ни в одной стране мира". Комментарии журналистов о новом законе про дезинформацию, – Страна

Українські Новини

Сегодня министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский презентовал проект закона о противодействии дезинформации. С сегодняшнего дня стартует публичное обсуждение документа, говорится в материале "Страны".

Первый заммистра культуры Анатолий Максимчук заявил, что в ходе дискуссий в текст законопроекта будут внесены изменения. К 28 февраля документ планируют внести в Раду.

В частности, предлагается ввести должность уполномоченного по вопросам информации, присваивать "хорошим" медиа специальный "знак доверия" и учредить специальную журналистскую организацию, которая будет определять "профессиональных журналистов".

Но главное - вводится административная (грандиозные штарфы в размере 4,7-9,4 млн гривен) и уголовная ответственность (от штрафа до тюремного срока до 7 лет) за распространение дезинформации. А что такое дезинформация будет определять тот самый "уполномоченный".

Издание опросило украинских медийщиков, что они думают про эти инициативы.

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины:

"В проекте Министерства культуры не видно реальной борьбы с российской пропагандой и антиукраинской дезинформацией. Зато четко прописано, что власть хочет жестко регулировать деятельность украинских журналистов. Получить право блокировать нежелательную информацию, делить журналистов на "сорты", а СМИ – на достойных или недостойных "доверия". При этом, журналистов запугивают уголовной ответственностью – штрафами и исправительными работами...

Еще одна тема - выдача связанной с властью Ассоциацией пресс-карт. Журналистское самоуправление - это демократия представителей свободной профессии! Действительно, сейчас журналисты разобщены, есть много напряжения и вражды. И сложно представить примирение журналистского сообщества в рамках одной Ассоциации и с соблюдением единых стандартов. Но не имеет права власть спекулировать на этой журналистской вражде и не должна давить на профессию через закон, запреты и уголовную ответственность.

К тому же, Владимир Бородянский прежде всего известен тем, что он годами развивал именно олигархическое телевидение Украины! Поэтому перед тем, как учить и журналистов, и независимый от него Национальный союз журналистов, он должен признать и часть своей вины за сложное состояние украинского медиа-пространства".

Наталья Влащенко, генеральный продюсер телеканала ZIK

(комментирует как частное лицо, а не как член Совета по свободе слова при президенте Украины):

"Профессиональный журналист или непрофессиональный, может определять только читатель, зритель или слушатель. А какие-то тети-моти из якобы независимых экспертных организаций определять этого не могут. Пусть судят о профессионализме своих мужей-жен, воспитывают своих детей. Когда речь идет о медиабизнесе, здесь судья только один – читатель. Либо суд.

Я не верю ни в какие независимые организации, которые якобы должны присваивать медиа "индекс доверия". Любые организации существуют за какие-то деньги. Кто-то платит за то, что они работают. Значит, они не так независимы, как кажется на первый взгляд. Если это грантовые организации, которые непонятно кто и непонятно зачем плодит в таком количестве, то у меня большие вопросы к их заангажированности.

Даже сейчас по реакции на последние политические события заметно, как те или иные люди, которые работают в тех или иных грантовых структурах, комментируют отставку премьер-министра Алексея Гончарука. По этим комментариям отлично видно, что якобы независимые организации, которые они представляют, не такие уж и независимые. Как эти же люди будут определять, кто достоит считаться профессиональным журналистом, а кто – нет?

Рынок должен сам себя регулировать. Если у нас рыночная журналистика, если медиа – это бизнес, пусть она сама себя контролирует. Для этого не нужны никакие очередные омбудсмены, ни журналистские организации.

Если же у нас в стране медиа контролирует государство, давайте наконец открыто скажем об этом. И тогда коллеги тысячу раз подумают, а хотят ли они вообще становиться журналистами в государстве, где журналистская профессия в подчинении у политиков?"

Денис Иванеско, генеральный директор агентства "Украинские новости":

"Презентация законопроекта Бородянского о борьбе с дезинформацией больше похожа на внедрение системы смарт-цензуры. По сути, министр хочет ввести новую должность госчиновника с широкими полномочиями, который сможет блокировать информацию в СМИ. Это напоминает должность цензора. Его предлагается вооружить инструментом требования от СМИ дать опровержение. А если СМИ ослушается – чиновник подаст в суд. Для редакций нанимать адвокатов для защиты от цензора – это большие расходы. Поэтому многие предпочтут не идти на конфликт. Подозреваю, что работа цензора сведется, в основном, к размещению в СМИ позиции властей. То есть, медиа будут вынуждены любить власть или, как минимум, снизить уровень ее критики.

Власти также получат инструмент, как удалить из СМИ критику оппозиции. Цензор может объявить мнение оппозиции дезинформацией и потребовать убрать ее под угрозой суда. Все суды со СМИ будет оплачивать налогоплательщик.

Самое страшное, что я услышал на презентации – это намерение Бородянского поделить журналистов на сорта. Первый сорт – "профессиональные". Власть будет выдавать им лицензии по типу адвокатов через подконтрольную псевдообщественную организацию. Их будет защищать полиция, давать адвокатов и даже госохрану семье. Остальные журналисты – второй сорт. Не надейтесь на помощь, аккредитацию или защиту.

Такого бреда нет ни в одной стране мира. То есть Бородянский создает систему, при которой только лояльные к власти журналисты будут иметь защиту и права. Это дискриминация.

Надеюсь, что смарт-цензура Бородянского не пройдет. Ведь это будет конец свободы слова в Украине".

Алеся Бацман, главный редактор сайта "Гордон":

"Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста.

Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться. А в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет. Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, – второй президентский срок на Банковой.

Журналистов делят на два сорта. Те, которые согласились соответствовать всем требованиям и критериям, инициированной государством Ассоциации, и получили пресс-карту "профессионального журналиста", и на тех, кто туда вступать не хочет, считая, что журналистика – свободная профессия.

Знак качества для СМИ в виде "Индекса доверия" даже обсуждать не хочу. Очень комсомольскими значками и галстуками пахнет…

Единственный конструктивный тезис, который я увидела в законопроекте, как раз о фабрике ботов – для них предлагается уголовная ответственность. Ответственность однозначно должна быть. Только в законе нужно очень точно все прописать.

Одно радует: пока, судя по всему, процедуры в документе выписаны очень туманно, что позволит цепляться за юридическую казуистику и не выполнять драконовские нормы.

Уверена, что даже в нашем разрозненном журналистском сообществе, есть темы, которые объединят практически всех. Хотя бы из чувства самосохранения".

Вячеслав Чечило, главный редактор capital.ua:

"Я читал это художество. Да, есть проблема, что любой сейчас может слепить какой-нибудь сайт, назвать себя журналистом и заниматься чем угодно, кроме журналистики. В принципе, эта проблема не из пальца высосана, но то, как министерство собирается ее решать – смешно. Хотят создать орган самоуправления, а это абсолютно глупый чиновничий подход и ничего он не даст. Эту проблему решить довольно просто: у нас в законе прописана процедура регистрации СМИ. Если СМИ регистрируют, то его сотрудники являются журналистами. Но закон не работает, потому что некоторые СМИ зарегистрированы как частные предприятия. Вот они и выдумали обходные ходы, чтобы не обижать партнёрские издания. Какой-то бред, извините.

Выдавать выборочно лицензии - это попытка управлять медиа в ручном режиме, дать кому-то "плюшечки" за что-то и влиять на редакции. По поводу сажать в тюрьмы (за фабрики ботов – Ред.), то это пустые угрозы. У нас никого ни за что не сажают в стране. Это их фантазия.

Думаю, что закон не примут, потому что начнётся шквал критики и они его спрячут. А если и примут, то в каком-то выхолощенном виде. Закон "вхолостую" поработает, а чиновники отчитаются, скажут, что они что-то делали. Это максимум. Это не война власти со СМИ - это чиновничий бред. Чиновники сидят и думают, чем бы им ещё заняться. Я убеждён, что Зеленский никому не давал указание позакрывать кому-то рты".

Дмитрий Василец, журналист:

"Бородянский презентовал проект нового закона о якобы "противодействии дезинформации". Суть данного закона проста: создать инструмент по штрафам и уголовному преследованию тех журналистов и СМИ, которые имеют наглость доносить альтернативную информацию, которая разительно отличается от информации "флагманов провластной пропаганды".

В Украине должен быть, по мнению Бородянского и прочих одиозных и маргинальных персонажей, инструмент контроля СМИ, жесткий и надежный. Так как инструменты прошлой власти по контролю за СМИ - банды вооруженных "типа патриотов", с лицензией на убийство под "крышей" СБУ, а также статьи уголовного кодекса "измена Родине", как оказалось, очень токсичные, и издержки на них тоже велики.

Что касается так называемого "индекса доверия к СМИ", очевидный вопрос: "А судьи кто?". Я уверен, что Бородянский на месте "судьи" видит своего человека. Поэтому все потуги Бородянского втянуть журналистов в так называемую "журналистскую ассоциацию", которая по его задумке будет решать кто журналист, а кто нет, приведет к тому, что нормальные журналисты получат удостоверения журналистов в странах Евросоюза. А украинские журналисты как понятие исчезнут. Останутся только "информационные солдаты Бородянского".

Сергей Лямец, журналист, основатель "Politicus Vulgaris":