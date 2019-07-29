У РНБО не поділяють позицію "Нафтогазу" по анбандлінгу компанії

Українські Новини

РНБО провів перше засідання експертної групи з питань захисту національної безпеки України в газовій сфері. Українським Новинам вдалося дізнатися результати цієї зустрічі, з яких випливає, що в РНБО не поділяють позицію "Нафтогазу" в питанні анбандлінга компанії. Варіант запропонований НАК був фактично забракований - рекомендовано вести роботу по відділенню газового напряму з ПАТ "Магістральні газопроводи України", яке Кабмін створив ще в 2016 році для передачі йому функцій оператора ГТС. Представників МГУ рекомендовано ввести в групу для переговорів з ЄС і Росією з питання транзиту газу через Україну з 2020 року. Також Міненерговугілля рекомендовано активізувати підготовку до можливої енергетичної кризи 2019-2020 років - забезпечити необхідні запаси газу, вугілля та мазуту на складах ТЕС і ТЕЦ та розробити превентивні заходи на випадок можливих проблем з енергопостачанням.

Рада національної безпеки і оборони України все-таки зайнялася питаннями безпеки країни в газовій сфері. 19 липня в РНБО було проведено перше засідання експертної групи з цього питання. НАК "Нафтогаз України" ще в червні вирішив звернутися в РНБО з проханням проаналізувати доцільність проведення анбандлінга компанії за моделлю, затвердженою Кабінетом міністрів.

В "Нафтогазі" вважають, що варіант, затверджений урядом постановою №484 від 5 червня не дає можливості захистити інтереси НАК "Нафтогаз України" в арбітражному процесі з "Газпромом".

Кабмін вирішив, що анбандлінг проводиться за моделлю ownership unbundling, яка передбачає виведення з-під управління НАК оператора ГТС і саму систему - для цього створено ПАТ "Магістральні газопроводи України". У НАК відстоюють модель ISO (Independent System Operator) - по ній управління активами залишається за "Нафтогазом". Для реалізації такої моделі НАК створив компанію "Оператор газотранспортної системи України", "Оператор газотранспортної системи України" в структурі АТ "Укртрансгаз".

Однак відповідь РНБО на прохання НАК була негативнию - рада переслала лист компанії уряду, зазначивши, що питання визначення моделі анбандлінга і проведення самої процедури – справа Кабінету міністрів, як акціонера.

Але вже через кілька днів було прийнято інше рішення - обговорити в РНБО більш широкий комплекс питань енергобезпеки. Крім теми анбандлінга до порядку денного було внесено і питання забезпечення газом України і транзиту російського газу в Європу з 2020 року, після завершення дії контрактів "Нафтогазу" і "Газпрому".

За інформацією Українських Новин, на засіданні групи, яке вів секретар РНБО Олександр Данилюк, були заслухані представники "Нафтогазу", НКРЕКП, Європейського енергетичного співтовариства, депутатського корпусу та експерти. Підсумком стала низка рекомендацій регулятору, Кабінету міністрів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості та Антимонопольному комітету.

Як вдалося дізнатися агентству, в РНБО зупинилися на варіанті анбандлінга, який запропонував Кабмін. Представників створеного ще в 2016 році ПАТ "Магістральні газопроводи України" для передачі йому функцій оператора ГТС, рекомендовано включити тристоронню групу (Україна-ЄС-Росія) з проведення переговорів про транзит газу з 2020 року - після завершення дії контракту на транзит від 2009 року.

Саме з МГУ "Нафтогазу" доручено до 1 січня 2020 року провести анбандлінг НАК виключно відповідно до постанови №484. Згідно з цим документом вже до 1 серпня "Нафтогаз" повинен внести на розгляд уряду проект акта щодо передачі МГУ функцій управління майном для забезпечення транзиту і заощадження природного газу, яке знаходиться на балансі "Укртрансгазу" - тобто, безпосередньо ГТС і сховища. Отримати коментар НАК "Нафтогаз України" про результати засідання експертної групи агентству не вдалося.

Крім того, за інформацією Українських Новин, уряду рекомендовано максимально сконцентрувати увагу на підготовці до опалювального сезону 2019-2020 років. А саме, забезпечити необхідні запаси газу в ПСГ на рівні 20 млрд кубометрів, запаси вугілля і мазуту на складах ТЕС і ТЕЦ.

Також рекомендовано до 1 вересня підготувати дорожню карту переходу на розрахунки за газ за енергетичними показниками (теплотворність) а не по кубометрам, щоб ввести їх до 31 січня 2019 року.

Міненерговугілля рекомендовано до вересня оцінити ризики безпеки поставок газу споживачам у разі кризової ситуації наступної зими, розробити превентивні заходи на випадок проблем і передбачити механізм фінансування створення стратегічних запасів газу.

НКРЕКП рекомендовано прискорити розгляд скарг "Укртрансгаз" про можливі неправомірні дії операторів газорозподільних систем і на 1 серпня визначити механізм врегулювання питання про несанкціоновані відбори газу і внести відповідні зміни до Кодексу ГТС.

Антимонопольному комітету рекомендовано разом з НКРЕКП до 1 жовтня 2019 розслідувати всі порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринках нафти, нафтопродуктів, вугілля, електроенергії, природного і скрапленого газа.

Також, РНБО має намір запропонувати Президенту України ввести посаду уповноваженого з міжнародних питань енергетичної безпеки. Така посада в Секретаріаті Президента існувала в 2008-2010 роках. При Президентові Вікторі Ющенку її обіймав Богдан Соколовський. Пізніше питання про призначення уповноваженого з питань енергетичної безпеки піднімалося не раз, однак позитивного рішення прийнято не било.

Наступне засідання експертної групи РНБО запланував на минулий тиждень. До нього члени групи повинні були підготувати пропозиції для проекту рішення РНБО про невідкладні заходи щодо енергобезпеки. Однак другий зустрічі експертів, за інформацією агентства, до 29 липня так і відбулося.