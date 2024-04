Мітингарі зібралися в центрі Будапешта, під будівлею парламенту Угорщини. Очолив протестний рух 43-річний Петер Мадьяр, який раніше був одружений з колишнім міністром юстиції Орбана Юдіт Варга і який з часом планує заснувати власну партію.

"Протестувальники пройшли до парламенту в незвично теплу весняну погоду, дехто з них вигукував "ми не боїмося" та "Орбан у відставку!" Багато з них були в червоно-біло-зелених національних кольорах або з національним прапором, символами, які партія Орбана використовувала як власні протягом останніх двох десятиліть", - йдеться у повідомленні.

Мадьяр звернувся до протестувальників та заявив, що він був близький до уряду прем'єра, тому має знання та розуміння, як він працює.

Watch: Thousands of individuals participate in the Budapest protest against Viktor Orbán's government.#Hungary #Orbán #Budapest #Europe pic.twitter.com/bqeI6xPXUN