Видання пише, що протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками "У відставку, у відставку". Багато мітингарів були зі смолоскипами. Угорців вивело на вулиці те, що колишній урядовець звинуватив старшого помічника Орбана у спробі втрутитися у справу про хабарництво.

"Пітер Мадьяр раніше опублікував запис розмови з Юдіт Варга, тодішньою його дружиною та міністром юстиції Угорщини, в якому вона докладно описала спробу помічників глави кабінету Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво. У центрі справи – колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними. Прокуратура вимагає для пари тюремного ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

Ці звинувачення з’явилися в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до європейського парламенту в червні та після скандалу з сексуальним насильством, через який минулого місяця своїх посад позбулися двоє політичних союзників Орбана – колишній президент та колишній міністр юстиції Джудіт Варга.

43-річний Мадьяр, що раніше був близький до угорського уряду, планує заснувати нову партію та кинути виклик Орбану: "Угорці дякують вам... за те, що ви прийшли сьогодні ввечері тисячами людей... сказати тим, хто при владі, що з нас досить", — сказав він протестувальникам у своїй промові.

