Про це SpaceX повідомили у соціальній мережі Х (колишня Твіттер).

За допомогою такого корабля Ілон Маск планує відправити людей на Марс.

Перші два запуски — у квітні та листопаді 2023 року — закінчилися вибухами.

Starship — багаторазова 120-метрова двоступенева система, найбільша з коли-небудь створених. Вона складається з 70-метрового надважкого першого ступеня Super Heavy і 50-метрового космічного корабля Starship. У майбутньому цю систему хочуть задіяти для доправлення вантажів і людей на низьку навколоземну, сонячно-синхронну та геоперехідну орбіти. Крім того, за допомогою цієї ракети восени 2026 року хочуть доставити людей на місяць у межах місії Artemis III.

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD